Grandi novità per Beautiful e le anticipazioni trame dal 24 al 30 marzo 2024. Innanzi tutto, Ridge chiederà a Taylor di sposarlo. Brooke affronterà Thomas in relazione a Douglas, Intanto il ragazzo scoprirà che la sua applicazione è servita al padre per alterare la voce di Brooke Logan, con la telefonata al Servizio Tutela Minori. Il marito ha chiuso definitivamente con lei. Taylor e Ridge annunceranno che il giorno dopo si sposeranno e i figli sono molto felici.

Eric reagisce relativamente al matrimonio tra Ridge e Taylor è preoccupato per Brooke

Donna si recherà a casa della sorella per avvisarla. Brooke e Katie apprenderanno così la notizia. Ridge chiederà al figlio di fargli da testimone, Thomas non sarà felice per molto. Douglas scoprirà che la sua l’applicazione che cambia le voci, è servita al padre per fingere di essere Brooke.

Brooke perderà l’amore della sua vita. L’organizzazione delle nozze di Taylor e Ridge è giunta ai preparativi. Ridge racconterà alla famiglia riunita della telefonata che la finta Brooke ha fatto ai servizi sociali per sottrarre Douglas a Thomas.

Ridge rivelerà alla famiglia di aver sentito la registrazione della telefonata di Brooke ai servizi sociali

Steffy, dopo avere conosciuta la versione reale, mostrerà il suo sdegno e vorrebbe reagire con Brooke, Taylor sarà turbata che Ridge le abbia tenuto nascosto la verità. La telefonata di Brooke ai servizi sociali è di Thomas, solo Douglas lo sa.

Per Ridge e Taylor, a casa di Eric c’è un altare e i loro figli sono felici, il piccolo Douglas non lo è, perchè? Il segreto di nonna Brooke, e il bambino non riesce a nascondere il suo malcontento.

Carter ascolta di nascosto la conversazione di Bill

Ridge e Taylor stanno per sposarsi ed Eric tenta di spingere il figlio a riflettere. Bill è a casa di Brooke e le manifesta il suo amore, chiedendole di tornare con lui. La Logan lo allontana.

Bill incontrerà Katie e anche a lei farà la stessa proposta. Carter sta ascoltando dietro la porta finestra, rimarrà scandalizzato. Qualche attimo prima della cerimonia, Douglas confesserà alla zia Steffy quello che il padre ha fatto con la applicazione.