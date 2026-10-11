Beautiful, cambio programmazione: la soap si ferma la domenica, le novità di palinsesto
Cambio di programmazione in arrivo su Canale 5: Beautiful domenica 11 ottobre 2026 non andrà in onda. Lo stop è legato al ritorno sul piccolo schermo di Amici di Maria De Filippi, che tornerà ad occupare il suo slot orario abituale, dando ufficialmente il via alla nuova stagione.
Per i fan della soap americana, però, non ci sarà alcuna interruzione prolungata. Beautiful continuerà regolarmente dal lunedì al venerdì, nella consueta fascia oraria pomeridiana. Eventuali variazioni per il sabato o ulteriori modifiche al palinsesto dipenderanno dalle future decisioni di Mediaset.
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Le vicende alla Forrester Creations si preparano a entrare in una fase cruciale. Dopo lo scontro legato al colpo di scena di Carter, Steffy studierà una strategia per riprendere il controllo della situazione, coinvolgendo Rose. Hope nel mentre avrà un confronto diretto con Liam.
La domenica di Canale 5, dunque, lascerà spazio ad Amici, ma l’appuntamento con Beautiful proseguirà regolarmente dal lunedì al sabato. La soap che circa 20 anni tiene compagnia al pubblico è stata saldamente confermata nel palinsesto autunnale, e le nuove puntate si preannunciano particolarmente avvincenti.