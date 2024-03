Beautiful anticipazioni dal 25 al 30 marzo: Steffy scopre l’inganno di Thomas, c’entra Douglas

Tanti colpi di scena accadranno durante le nuove puntate di Beautiful che il pubblico avrà modo di vedere dal 25 al 30 marzo sui teleschermi di Canale 5. Scendendo nei dettagli, Taylor e Ridge festeggeranno il loro fidanzamento insieme a Donna e Eric. Thomas nel frattempo si sentirà frustato perché verrà rimproverato da Douglas che ha scoperto dell’inganno ai danni di Brooke. Il bambino, inoltre, appreso dell’imminente matrimonio tra Taylor e Ridge dirà di sentirsi in colpa per la nonna. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Steffy diventerà la damigella d’onore di sua madre visto che Ridge avrà un’estrema urgenza di sposarsi. A tal proposito, Donna dirà a Brooke che lo stilista sposerà tra pochi giorni Taylor. Per questo motivo, la signora Logan correrà nell’ufficio di Ridge per chiedergli una spiegazione.

Beautiful anticipazioni 25-30 marzo: Douglas confessa a Steffy la verità su Thomas

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate dal 25 al 30 marzo su Canale 5 rivelano che Eric, Finn, Steffy, Ridge, Taylor e Douglas organizzeranno la cena di prova prima del matrimonio. Qui, lo stilista ammetterà di aver udito con le sue orecchie Brooke chiamare i servizi sociali. Bill, intanto, confesserà a Brooke il suo amore con un discorso emozionante mentre tutti si accingeranno a celebrare le nozze tra Ridge e Taylor. Prima della cerimonia, Eric chiederà al figlio se è davvero sicuro di voler lasciare Brooke per sposare la dottoressa Hayes. Steffy, intanto, controllerà Douglas che non si sentirà molto bene mentre Carter scoprirà che Brooke ha rifiutato Bill affermando di voler passare il resto della sua vita accanto a Ridge. Steffy si arrabbierà quando Douglas le confesserà cosa ha fatto Thomas alla nonna. Alla fine, la giovane tranquillizzerà il nipote assicurandogli che suo padre non gli farà del male per aver detto la verità.