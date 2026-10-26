Beautiful, anticipazioni dal 2 al 7 novembre: Brooke accetta la proposta di Carter, Ridge pronto allo scontro
Le nuove puntate di Beautiful dal 2 al 7 novembre porteranno in scena una delle battaglie più accese degli ultimi tempi alla Forrester Creations. Dopo una serie di mosse inattese, Carter riuscirà a rafforzare la propria posizione all’interno dell’azienda e a costruire un nuovo assetto destinato a cambiare gli equilibri storici della casa di moda. Al suo fianco continuerà a esserci Hope, convinta che sia arrivato il momento di intraprendere una strada diversa rispetto al passato.
Tuttavia le loro decisioni provocheranno la reazione immediata di Ridge, Eric e Steffy, sempre più determinati a riconquistare il controllo della società. Nel frattempo Brooke riceverà una proposta destinata a metterla davanti a una scelta molto difficile. Quale decisione prenderà la Logan? E come reagirà Ridge quando scoprirà le nuove mosse di Carter?
Beautiful anticipazioni dal 2 al 7 novembre: Carter cambia il futuro della Forrester
Le prossime puntate vedranno Carter sempre più deciso a portare avanti il suo progetto imprenditoriale. L’avvocato ritiene infatti che la Forrester Creations abbia bisogno di una nuova visione e inizierà a dare forma a un piano ambizioso orientato al mercato internazionale del lusso.
Hope sosterrà ogni sua scelta e accoglierà con entusiasmo la possibilità di avere nuovamente un ruolo centrale all’interno dell’azienda. Proprio questa rinnovata alleanza rafforzerà la posizione di entrambi e renderà ancora più difficile qualsiasi tentativo di mediazione con la famiglia Forrester.
Nel frattempo il malcontento crescerà rapidamente. Le decisioni di Carter verranno interpretate da molti come un tradimento e il clima all’interno dell’azienda diventerà sempre più teso.
Brooke accetta una proposta che rischia di allontanarla da Ridge
Tra i protagonisti delle nuove puntate ci sarà anche Brooke, chiamata a prendere una decisione destinata a cambiare molte cose.
Carter le offrirà infatti un ruolo di primo piano nella nuova organizzazione aziendale. Dopo un momento di riflessione, Brooke deciderà di accettare la proposta, convinta di poter svolgere un ruolo importante nel futuro della Forrester Creations.
La sua scelta, però, rischierà di provocare conseguenze molto pesanti sul rapporto con Ridge. Hope guarderà con favore alla nomina della madre, ma al tempo stesso temerà che questa situazione possa creare una distanza ormai difficile da colmare con il patriarca della famiglia.
Mentre Brooke prova a gestire il nuovo incarico, Ridge non riuscirà a nascondere il proprio disappunto e inizierà a considerare la situazione come una vera sfida personale.
Ridge, Eric e Steffy uniscono le forze contro Carter
Le anticipazioni di Beautiful dal 2 al 7 novembre rivelano che Ridge, Eric e Steffy non resteranno a guardare.
I tre inizieranno infatti a cercare una strategia che permetta di riprendere il controllo dell’azienda. Convinti che Carter abbia approfittato della fiducia ricevuta negli anni, lavoreranno per trovare una soluzione in grado di ribaltare la situazione.
Anche Zende prenderà una posizione netta e sceglierà di allontanarsi dall’azienda in segno di protesta. Parallelamente Carter tenterà di consolidare la propria immagine presentando pubblicamente il nuovo corso della Forrester.
Le tensioni raggiungeranno il punto più alto quando Steffy accuserà apertamente Hope di avere influenzato Carter e di essere la vera artefice di quanto accaduto. Le parole della giovane Forrester alimenteranno ulteriormente il conflitto e renderanno sempre più lontana una possibile riconciliazione tra le due fazioni.