Beautiful anticipazioni americane: Steffy dà della poco di buono a Hope, volano pesanti insulti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle puntate di Beautiful trasmesse attualmente in America e tra un anno sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni americane della soap opera rivelano che Steffy Forrester precipiterà allo chalet per parlare con Hope Logan. Tra di loro avverrà un violento diverbio dove se ne diranno tutti i colori. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) non si limiterà a darle dell’infame ma l’offenderà ancora più duramente, accusandola di essere una poco di buono come sua madre. Dagli spoiler di Beautiful si apprende che Hope andrà su tutte le furie e accuserà Steffy di pensare solo ai suoi interessi e non al bene della Forrester Creations. La donna si difenderà strenuamente, rivendicando le sue azioni.

Beautiful puntate americane: Hope accusa Steffy di averla licenziata per interesse personale

Nelle puntate americane di Beautiful trasmesse tra un anno sui teleschermi di Canale 5, Hope accuserà Steffy di averla licenziata per interesse personale. La giovane Logan inoltre l’accuserà di essersi liberata di lei, per via della sua passata attrazione per Finn. La donna infatti sospetterà che Steffy volesse eliminare la linea Hope for the future solo per interessati personali legati alla sua inimicizia. La figlia di Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) crederà che la moglie di Finn abbia perso la testa quando ha scoperto che Carter voleva aiutarla a riaprire il suo brand di moda. Di qui, la decisione di voltare le spalle a tutta la famiglia, compresa sua madre Brooke che ha scelto di stare dalla parte di Ridge Forrester.