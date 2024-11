Beautiful anticipazioni americane: Hope e Carter distruggono la Forrester Creations, Brooke nei guai

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle puntate americane di Beautiful in onda attualmente sulla Cbs ma tra un anno sui teleschermi di Canale. Le anticipazioni della soap opera – made in Usa – rivelano che Brooke scoprirà che Carter e Hope hanno truffato Ridge e Steffy con la chiara intenzione di controllare la Forrester Creations per portare in auge la Hope for the future. I due giovani avranno intenzione di vendicarsi per essere stati sottovalutati. In dettaglio, Carter riuscirà a far firmare alcuni documenti a padre e figlia Forrester che gli servivano per il piano. Dagli spoiler di Beautiful si apprende che Brooke apparirà terrorizzata e si troverà in una situazione molto scomoda dopo aver origliato Carter. La donna dovrà scegliere se spifferare tutto a Ridge o mantenere il segreto per proteggere sua figlia.

Beautiful anticipazioni americane: Brooke non sa se rivelare a Ridge il piano di Hope e Carter

Le anticipazioni americane di Beautiful in onda tra un anno in Italia a causa della differenza di messa in onda con la Cbs rivelano che Taylor suggerirà a Ridge di guardarsi le spalle da Brooke che lui invece considera la sua anima gemella. La dottoressa Hayes crederà però che la rivale non sia una presenza positiva per lo stilista e si augurerà che prima o poi apra gli occhi. Queste parole troveranno fondamento quando Brooke si troverà in bilico tra la scelta di proteggere Hope in combutta con Carter per distruggere la Forrester Creations o quella di correre ad informare Ridge. Si presume che la signora Logan prenderà una decisione sconvolgente che in un modo o nell’altro la faranno apparire come una perfida traditrice agli occhi di Ridge.