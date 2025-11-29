Beautiful anticipazioni americane: grave lutto colpisce la soap opera, ecco chi va via

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momenti drammatici si vivranno nel corso delle puntate di Beautiful trasmesse attualmente in America. Le anticipazioni della soap opera in programma nel 2026 su Canale 5 annunciano che Luna Nozawa finirà in carcere per aver drogato Will Spencer nel tentativo di avere un rapporto con lui. Determinata a fuggire, la ragazza sfrutterà un momento di distrazione delle guardie per evadere. Dagli spoiler di Beautiful si apprende che la ragazza apparirà desiderosa di avere un’ultima occasione da Will. Durante un teso faccia a faccia, Luna in preda al panico confesserà al figlio di Ridge di aver perso il bambino e lo implorerà di credere nel suo pentimento. Ma Will, ancora scosso dall’abuso subito, rifiuterà ogni forma di dialogo, lasciandola spezzata e senza più alcun punto d’appoggio.

Beautiful puntate americane: Luna muore durante la fuga

Nelle puntate di Beautiful in programma attualmente in America e tra un anno su Canale 5, Luna scapperà nuovamente. La fuga finirà per mettere in allerta la polizia, i familiari e perfino gli Spencer in una ricerca notturna disperata. La tensione raggiungerà il culmine quando la ragazza verrà investita da un’automobile: un impatto improvviso che metterà fine alla fuga e alla sua vita. Il vicecapo Baker comunicherà alla famiglia l’esito tragico, confermando anche la veridicità dell’aborto avvenuto giorni prima. La morte di Luna, benché non mostrata al pubblico sembra essere definitiva. Il suo percorso si chiude in un modo tragico, lasciando un senso di smarrimento e amarezza in chi sperava in un suo vero cambiamento.