Beautiful anticipazioni americane: Brooke volta le spalle ad Hope per Ridge

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle puntate di Beautiful trasmesse tra un anno sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni americane della soap opera rivelano che Brooke si schiererà dalla parte di Ridge, voltando le spalle alla figlia. Tutto inizierà quando Hope verrà cacciata dalla Forrester Creations da Steffy. L’imprenditrice sarà furiosa alla scoperta che la sorellastra si è scambiata un bacio con Finn. Dagli spoiler di Beautiful si apprende che Ridge prenderà le difese di Steffy e concorderà nel licenziamento da Hope. La donna – fuori dall’azienda – deciderà di tramare una vendetta grazie all’aiuto di Carter, con il quale è diventata una coppia. I due amanti avranno intenzione di prendere il controllo della casa di moda grazie ad un piano ben organizzato.

Beautiful anticipazioni americane: Brooke informa Ridge del piano di Carter e Hope

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che la situazione si complicherà quando Brooke scoprirà le intenzioni di Carter e Hope. La donna – invece di schierarsi dalla parte della figlia – spiffererà tutto a Ridge. Un vero e proprio tradimento che avrà notevoli conseguenze all’interno della storyline. Brooke sceglierà di rimanere al fianco di Ridge e della famiglia Forrester. Per questo motivo, non è da escludere che il rapporto con Hope subirà una frattura profonda. Ridge, intanto, prenderà provvedimenti nei confronti di Carter. Lo stilista caccerà anche l’avvocato dalla casa di moda dopo aver fatto la stessa cosa con la sorellastra di Steffy. Insomma ci aspetta una stagione ricca di colpi di scena per gli amanti della serie tv ambientata in America.