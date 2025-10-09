Beautiful, anticipazioni 9 ottobre 2025: RJ tranquillizza Luna, lei ha paura di rovinare tutto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 9 ottobre 2025, su Canale 5. Sheila e Deacon parleranno delle loro nozze, lei vorrebbe annunciare a tutti che si sposeranno ma lui le chiederà di rimandare perché è preoccupato dopo quello che gli ha detto Hope.

La richiesta dello Sharpe ferirà la sua amata, Deacon però teme di perdere davvero la sua famiglia se sposerà Sheila. Intanto RJ continuerà ad insistere con Luna vedendola così turbata, lui è convinto che possono affrontare qualsiasi cosa insieme.

Anticipazioni Beautiful 9 ottobre 2025: Luna preoccupata, RJ prova a rassicurarl

Nonostante le rassicurazioni del fidanzato Luna avrà troppa paura di rovinare il loro rapporto. I due si abbracceranno e prometteranno di restare sempre insieme. Nel frattempo Poppy non potrà fare a meno di pensare a quello che è successo alla figlie per colpa della sue ‘mentine’.

Zende raggiungerà Poppy per chiederle se Luna ha raccontato la verità ad RJ. Quest’ultimo capirà che la fidanzata è turbata, lei vorrebbe raccontargli cosa è successo ma lui la fermerà per andare al lavoro. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che dirà alla Nozawa di stare tranquilla perché niente può mettersi tra loro quindi qualunque cosa sia accaduta può stare serena perché lui la ama.