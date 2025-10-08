Beautiful, anticipazioni 8 ottobre 2025: Zende affronta Poppy, Hope mette Deacon alle strette

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 8 ottobre 2025, su Canale 5. Zende attribuirà la colpa a Poppy di quello che è accaduto tra lui e Luna, anche se è consapevole del fatto che non è stato intenzionale da parte sua.

Il Forrester e la madre di Luna capiscono il suo tremendo senso di colpa, pensano però che non dovrebbe dire nulla ad RJ se non vuole rischiare di rovinare il loro futuro insieme.

Anticipazioni Beautiful 8 ottobre 2025: Hope chiede a Deacon di lasciare Sheila

Hope si recherà a Il Giardino e chiederà di nuovo al padre di mettere fine alla sua relazione con Sheila, continua infatti a pensare che sia troppo pericolosa e che non cambierà mai. La Logan lo metterà alle strette dicendogli che non potrà avere più niente a che fare con lei e con i suoi figli se continuerà a stare con la Carter.

Le parole della figlia faranno riflettere Deacon, Sheila proverà ad impietosire Hope ma non servirà a nulla perché non ha nessuna intenzione di darle una possibilità. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che la Logan darà un ultimatum anche a lei dicendole di lasciare suo padre se davvero lo ama.