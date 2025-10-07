Beautiful, anticipazioni 7 ottobre 2025: Luna confessa la verità ad RJ? Zende è turbato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 7 ottobre 2025, su Canale 5. Dopo aver scoperto cosa è successo davvero la sera della festa organizzata da Eric a villa Forrester Luna continuerà ad essere confusa e turbata.

Dopo essersi confrontata con Poppy e Zende la ragazza prenderà un’importante decisione. Quale? Vuole essere onesta con il suo fidanzato, infatti si recherà da lui per raccontargli tutta la verità. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che RJ sarà molto felice di vedere Luna e la accoglierà con grande affetto, per l’ennesima volta le dirà quanto sia importante per lui.

Anticipazioni Beautiful 7 ottobre 2025: Zende parla con Poppy, anche lui è sconvolto

Luna raggiungerà il fidanzato per confessargli la verità ma quando sarà il momento di farlo non riuscire ad essere sincera con lui, la paura di perderlo è troppa ed è per questo che non dirà nulla.

Nel frattempo ci sarà un confronto tra Zende e Poppy, lei vuole essere certa che il ragazzo non abbia approfittato di sua figlia. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che il ragazzo le assicurerà anche Luna sembrava davvero coinvolta quella notte, anche lui è sconvolto perché credeva che la ragazza fosse davvero lì per lui.