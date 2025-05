Beautiful, anticipazioni 8 maggio 2025: R.J. crolla e racconta a Brooke la verità su Eric

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Beautiful tiene compagnia ai telespettatori tutti i giorni su Canale 5, quando? Da lunedì a sabato alle 13.45, la domenica invece va in onda alle 14. Tantissime sono le persone che quotidianamente seguono la soap opera americana, curiose di scoprirà cosa accadrà ai protagonisti.

In molti si chiedono cosa succederà nell’episodio di Beautiful che andrà in onda oggi, giovedì 8 maggio 2025. Sono state rese note alcune anticipazioni che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Stando agli spoiler Luna proverà a confortare R.J. ma lui sarà sempre più teso. In pochi sono al corrente del fatto che Eric non vivrà ancora a lungo e che la vittoria per lui significa molto più di quello che gli altri pensano.

Anticipazioni Beautiful 8 maggio 2025: R.J. informa Brooke delle gravi condizioni di Eric

Brooke ha capito che c’è qualcosa che sta turbando il figlio e cercherà di capire di cosa si tratta. R.J. non riuscirà più a tenere per sé un peso così grande e confesserà tutta la verità alla madre, cioè che il medico ha dato solo pochi mesi di vita ad Eric.

Le anticipazioni svelano che il giovane stilista dirà alla Logan che al nonno è stata diagnosticata la TIA, cioè ischemie transitorie. I tremori alle mani hanno impedito al Forrester Senior di disegnare ed è per questo che ha accettato di collaborare con il nonno.