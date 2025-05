Beautiful, anticipazioni 7 maggio 2025: Ridge conquista tutti, la contessa Von Frankfurt sarà furiosa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Beautiful tiene compagnia ai telespettatori tutti i giorni su Canale 5, quando? Da lunedì a sabato alle 13.45, la domenica invece va in onda alle 14. Tantissime sono le persone che quotidianamente seguono la soap opera americana, curiose di scoprirà cosa accadrà ai protagonisti.

In molti si chiedono cosa succederà nell’episodio di Beautiful che andrà in onda domani, mercoledì 7 maggio 2025. Sono state rese note alcune anticipazioni che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Stando agli spoiler Ridge dopo la sfilata riceverà molti complimenti, anche da parte della cantante Fanny Greyson e della contessa Von Frankfurt. Entrambe saranno palesemente affascinate dallo stilista e questo farà ingelosire Brooke.

Anticipazioni Beautiful 7 maggio 2025: un piccolo ‘incidente’ fa infuriare la contessa Von Frankfurt

Dietro le quinte Eric e Donna festeggeranno il successo della sfilata in attesa di scoprire chi ha vinto la sfida. Nel frattempo Esther Valentine e la contessa Von Frankfurt saranno interessate ad acquistare lo stesso abito.

Le anticipazioni di Beautiful svelano che Esther ha la precedenza e quando Ridge la sosterrà scatenerà la furia della contessa. Quest’ultima visibilmente infastidita farà sapere che non sarà più una cliente della Forrester e della ditta Fenmore di Lauren. Cos’altro accadrà? Esther scoprirà che Charlie ha perso la testa per lei.