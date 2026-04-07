Beautiful, anticipazioni 7 aprile 2026: Poppy ripensa al litigio con Tom, lei non sa che è morto

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 7 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Poppy non potrà fare a meno di ripensare alla discussione scoppiata tra lei e Tom. L’uomo le ha detto di essere convinto che sia lui il vero padre di Luna e non Bill.

Anticipazioni Beautiful 7 aprile 2026: Deacon incredulo, Finn gli dice come è morto Tom

Poppy apparirà alquanto scossa dopo il litigio con Tom, ma ancora non sa che la sera prima durante il concerto fatto a Il Giardino l’uomo è morto. La drammatica vicenda ha turbato non poco Deacon, non riuscirà ancora a credere che l’amico sia morto e continuerà a chiedersi cosa abbia improvvisamente provocato la sua morte.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che sarà Finn a dare una risposta a Deacon in merito a ciò che è accaduto al suo amico. Lo metterà al corrente del fatto che i preliminare esami tossicologici hanno stabilito che è stata un’overdose ad uccidere Tom.