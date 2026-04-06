Beautiful, anticipazioni 6 aprile 2026: nuovo scontro tra Hope e Steffy per Thomas, lui chiede rispetto

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 6 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che la tensione tra Steffy e Hope sarà ancora tantissima, la prima vuole che il fratello sia finalmente felice. La Forrester pensa che Thomas abbia il diritto di essere sereno accanto a Paris dopo che la Logan ha rifiutato per ben due volte la sua proposta di matrimonio.

Anticipazioni Beautiful 6 aprile 2026: Thomas prova a riportare il sereno tra Steffy e Hope

Steffy accuserà Hope di non aver dato il giusto valore all’amore che Thomas provava per lei, le chiederà poi di lasciarlo andare per permettergli di essere felice. La Logan ci terrà di nuovo a precisare che non ha rifiutato le proposte di matrimonio per leggerezza ma perché non era pronta e lei crede davvero nel matrimonio.

Hope confesserà di essere ancora innamorata del Forrester e non accetta che lui abbia voltato pagina. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Thomas deciderà di intervenire per placare gli animi. Lo stilista chiederà ad entrambe di avere rispetto e dirà loro che vederle litigare lo fa stare male. Intanto ci sarà un momento di notevole complicità tra Luna e RJ.