Beautiful, anticipazioni 22 aprile 2026: Hollis è morto per overdose, Li sospetta di Sheila

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 22 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che saranno ancora tutti increduli dopo aver scoperto che Hollis è morto e non appena arriveranno i risultati dell’autopsia saranno ancora più scioccati.

Anticipazioni Beautiful 22 aprile 2026: Tom e Hollis sono stati uccisi? Cosa pensa Li

A causare la morte di Hollis è stata una overdose, proprio come è successo nei giorni scorsi a Tom, quest’ultimo era pulito da molto tempo ed è per questo che la notizia ha sconvolto tutti. L’autopsia ha permesso di scoprire che ad uccidere entrambi è stata la stessa stupefacente sostanza.

Li non sarà affatto convinta che gli incidenti che hanno causato i decessi siano casuali, sospetterà infatti che siano stati degli omicidi. La dottoressa in merito ad un presunto colpevole penserà subito a Sheila, avrà ragione? Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che la stampa parlerà delle vicende dopo la fuga di notizie e questo potrebbe rovinare la reputazione del ristorante di Deacon.