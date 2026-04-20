Beautiful, anticipazioni 20 aprile 2026: l’improvvisa morte di Hollis spiazza tutti, cosa gli è successo?

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 20 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che un’altra inaspettata novità lascerà tutti senza parole, i protagonisti infatti scopriranno che Hollis de Il Giardino è morto. La notizia arriverà come un fulmine a ciel sereno e spiazzerà tutti, Finn e Steffy resteranno senza parole.

Anticipazioni Beautiful 20 aprile 2026: Finn incredulo per la morte di Hollis raggiunge Li in ospedale

L’uomo era riuscito a farsi apprezzare praticamente da tutti, andava d’accordo anche con Steffy. Mentre Li controllerà l’autopsia manderà un messaggio al figlio per metterlo al corrente della morte di Hollis.

Finn non appena scoprirà cosa è successo raggiungerà subito la madre in ospedale. Intanto Hope rivelerà la drammatica notizia a Ridge e Brooke, Luna invece lo dirà a Poppy e Bill. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che saranno tutti increduli, non capiscono come sia possibile che Hollis sia morto dal momento che era sano e giovane ed esprimeranno delle teorie.