Beautiful, anticipazioni 17 ottobre 2025: Steffy delude Finn, Thomas promette a Hope…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 17 ottobre 2025, su Canale 5. Non appena Steffy e Finn torneranno a casa non potranno fare a meno di parlare della furiosa lite scoppiata tra lei e Sheila.

Alla moglie il dottore chiederà se davvero ha augurato la morte alla Carter, lei non solo confermerà di averlo detto ma dirà anche di non essersene pentita affatto. La figlia di Ridge pensa che Sheila meriti di morire dal momento che ha dimostrato di essere capace di fuggire dal carcere e che l’esperienza vissuta in prigione non l’ha migliorata come persona.

Anticipazioni Beautiful 17 ottobre 2025: Thomas rassicura Hope con le sue promesse

Le dure parole della Forrester deluderanno non poco Finn, pensa infatti che abbia esagerato e che non dovrebbe desiderare che sua madre muoia. Vedendola così stanca a causa della delicata situazione proverà però ad incoraggiarla. Il dottore abbraccerà la moglie e le prometterà che non permetterà a Sheila di farle di nuovo del male.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Hope alla Forrester Creations riceverà una rassicurante notizia sul suo futuro. Thomas infatti le giurerà che la renderà sempre felice, il Forrester sarà fiero di lei per come ha affrontato il padre e le prometterà di tenerla al sicuro da Sheila.