Beautiful, anticipazioni 16 ottobre 2025: Steffy desidera che Sheila muoia, la Carter dice a Finn…

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 16 ottobre 2025, su Canale 5. La situazione è diventata sempre più tesa tra Steffy e Sheila, le due si odiano e non perdono occasione per scontrarsi.

In passato la Carter è stata una vera e propria minaccia per la famiglia della Forrester, oggi sembra essere davvero cambiata e vorrebbe recuperare il rapporto con il figlio e il nipote. La figlia di Ridge però non le crede e continua a imporle di stare lontana da loro.

Anticipazioni Beautiful 16 ottobre 2025: Steffy ha augurato la morte a Sheila

Steffy ha totalmente perso la calma quando ha visto la figlia insieme a Sheila e per l’ennesima volta l’ha minacciata. Durante lo scontro sono addirittura arrivate alle mani, Finn e Deacon sono stati costretti ad intervenire per dividerle ed evitare il peggio.

Sheila in lacrime ha detto di essere stata aggredita da Steffy, lei non ha fatto nulla e non aveva provato ad avvicinarsi a Kelly, le due infatti si sono incontrate casualmente a Il Giardino. Ancora una volta dirà di essere cambiata e di essere rimasta lontana da loro per assecondare la richiesta della Forrester. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che al figlio dirà anche che sua moglie le ha augurato la morte perché pensa che sia l’unico modo per liberarsi di lei.