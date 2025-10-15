Beautiful, anticipazioni 15 ottobre 2025: lite furiosa tra Sheila e Steffy, Liam in ansia per l’ex moglie

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, su Canale 5. Steffy ha raggiunto Sheila e su tutte le furie le ha ribadito di non avvicinarsi più alla sua famiglia, il loro scontro però prenderà presto una piega ‘violenta’.

La Forrester è convinta che la sua peggior nemica non sia davvero cambiata e che stia continuando a tormentare la sua famiglia. Lei si difenderà dicendo che non è stata lei a pianificare l’incontro con Kelly, l’ha vista per caso a Il Giardino. In preda alla rabbia Steffy inizierà a spingere Sheila, a quel punto inizieranno a picchiarsi.

Anticipazioni Beautiful 15 ottobre 2025: Liam vuole proteggere Steffy

Durante l’acceso litigio la figlia di Ridge augurerà la morte alla madre biologica di Finn. Nel frattempo Liam dirà al padre di essere molto preoccupato per Steffy. Lui pensa che se Finn restasse fuori dalla sua vita non avrebbe più problemi perché anche Sheila resterebbe alla larga da lei.

A Bill giurerà che farà di tutto per proteggere la madre di sua figlia, Liam è ancora innamorato di lei e pensa che il suo sentimento non svanirà mai. Intanto, dopo aver parlato con la madre del compagno di classe di Kelly, Finn si chiederà dove sia finita Steffy. Lei non risponderà al telefono, preoccupato il dottore si recherà a Il Giardino per capire cosa stia succedendo. Saranno lui e Deacon a mettere fine alla rissa tra la Forrester e Sheila.