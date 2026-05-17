Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, ospiti del 17 maggio 2026: Fiordaliso, Vecchioni e le emozioni del pomeriggio Rai

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La domenica televisiva di Rai 1 torna a intrecciare musica, emozioni e storie di vita con Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, due programmi che continuano a raccontare l’Italia attraverso i suoi protagonisti. Il 17 maggio 2026 sarà una giornata di incontri e confessioni, tra artisti che hanno segnato la storia della musica e volti che portano sul piccolo schermo esperienze di forza e rinascita. Mara Venier e Francesca Fialdini guidano un pomeriggio che alterna leggerezza e riflessione, con ospiti capaci di toccare corde diverse del pubblico.

Chi aprirà il pomeriggio con la sua voce e la sua storia? Quali temi animeranno i salotti di Rai 1? E quali momenti emozioneranno di più gli spettatori? Scopriamolo insieme.

Da Noi a Ruota Libera: Fiordaliso e Rosanna Banfi protagoniste del pomeriggio

Alle 17.20, Francesca Fialdini accoglie nel suo salotto televisivo due donne simbolo di talento e resilienza. La puntata di Da Noi a Ruota Libera si apre con Fiordaliso, artista che dagli anni Ottanta continua a far cantare generazioni con brani indimenticabili come Non voglio mica la luna. Reduce da una tournée internazionale, la cantante racconta il legame con il pubblico e la voglia di tornare sul palco con nuovi concerti in tutta Italia. La sua presenza porta energia e nostalgia, in un dialogo che ripercorre i momenti più intensi di una carriera costruita tra passione e autenticità.

Accanto a lei, Rosanna Banfi condivide la sua storia di coraggio e sensibilizzazione. Attrice e figlia di Lino Banfi, parla del rapporto speciale con il padre e del percorso affrontato dopo la malattia del 2009, che l’ha resa voce importante nella prevenzione oncologica. Il racconto si fa personale e profondo, con Fialdini che accompagna la conversazione con la delicatezza che la contraddistingue.

Nel corso della puntata, spazio anche al cinema e alla memoria civile con Ludovica Ciaschetti e Francesco Montanari, protagonisti del film tv Un futuro aprile, dedicato alla strage di Pizzolungo del 1985. A chiudere il pomeriggio, Claudio Lauretta regala sorrisi con le sue imitazioni dei volti più noti della politica e dello spettacolo, confermando la capacità del programma di alternare emozione e leggerezza.

Domenica In: Vecchioni, Gabbani e Rosa Chemical tra musica e racconti

Dalle 14.00, Mara Venier apre la nuova puntata di Domenica In dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma con un parterre di ospiti che unisce generazioni e stili diversi. Il pomeriggio si accende con Roberto Vecchioni, protagonista di una lunga conversazione che attraversa la sua carriera, la poesia e la vita privata. Il cantautore milanese, tra i nomi più autorevoli della cultura italiana, racconta il legame con la letteratura classica e gli anni da insegnante, accompagnando le parole con due brani simbolo: Ho conosciuto il dolore e Chiamami ancora amore. Nel dialogo con Venier emergono anche i ricordi familiari, il rapporto con la moglie Daria Colombo e la ferita per la perdita del figlio Arrigo, scomparso nel 2023.

Accanto a Vecchioni, Francesco Gabbani porta una ventata di ritmo e ironia con il nuovo singolo Summer Funk, anticipando l’estate con energia e leggerezza. Il cantautore toscano ripercorre le tappe della sua carriera e le collaborazioni più importanti, tra cui quella con Ornella Vanoni, per la quale ha scritto Un sorriso dentro al pianto.

Nel corso della puntata, Francesca Fialdini interviene per presentare la nuova stagione di Fame d’amore, la docuserie dedicata ai disturbi alimentari, mentre Rosa Chemical si racconta in un’intervista ironica insieme alla madre, esibendosi con il brano Mammamì. Non mancano momenti di memoria televisiva con Pino Strabioli, che celebra i cinquant’anni di Domenica In ricordando Raffaella Carrà, e collegamenti con Franco Antonello, autore del progetto Sull’isola che non c’era, dedicato ai ragazzi autistici.

Nel segmento dedicato all’attualità, Tommaso Cerno, Candida Morvillo e Maria Corbi analizzano i temi più discussi della settimana, mentre Enzo Miccio commenta la serata conclusiva dell’Eurovision Song Contest. A chiudere la puntata, Teo Mammucari torna con il gioco telefonico La cassaforte di Domenica In, tra ironia e suspense.

Orari e streaming dei programmi di Rai 1

Il pomeriggio di Rai 1 si apre alle 14.00 con Domenica In e prosegue alle 17.20 con Da Noi a Ruota Libera, due appuntamenti che continuano a raccontare l’Italia attraverso la voce dei suoi protagonisti. Entrambi i programmi sono disponibili anche in streaming e on demand su RaiPlay, per chi desidera seguirli da smartphone o tablet.

La domenica del 17 maggio 2026 si conferma così un viaggio tra musica, emozioni e storie di vita, dove Domenica In e Da Noi a Ruota Libera si intrecciano in un racconto che unisce generazioni e sentimenti.