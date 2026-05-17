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Manfredonia e le sue radici: presentato il libro su Giantommaso Giordani

Ringrazio l’autrice Maria Pia Giordani, i relatori Raffaele Rinaldi e Gianpasquale Greco, la Mondadori Bookstore Manfredonia e la Pro Loco Manfredonia per aver promosso in città la presentazione del volume “Giantommaso Giordani – La stella dimenticata del Risorgimento tra Napoli e Capitanata”, dedicato a una figura storica del nostro territorio ancora troppo poco conosciuta.

Parliamo di un uomo che ha dato il nome a una scuola, a una strada cittadina e di cui resta memoria anche in una lapide in Corso Manfredi, nel luogo in cui sorgeva la sua abitazione. Eppure, spesso, conosciamo quei nomi senza fermarci davvero a comprendere chi fossero le persone che hanno attraversato la storia della nostra terra.

Giantommaso Giordani fu avvocato, poeta, sindaco di Manfredonia agli inizi dell’Ottocento e deputato del Parlamento napoletano del 1820-1821. Per le sue idee liberali e costituzionali subì anche il carcere nel castello di Manfredonia durante la restaurazione borbonica.

Sono convinta che iniziative come questa abbiano un valore importante perché aiutano a restituire profondità alla memoria storica del territorio e a renderla accessibile anche alle nuove generazioni attraverso strumenti divulgativi.

Sarà mia premura acquistare alcune copie del volume da destinare alla Biblioteca Comunale e mi auguro che anche le scuole possano inserirlo nelle proprie biblioteche scolastiche, affinché ragazze e ragazzi possano avvicinarsi alla storia locale conoscendo figure che hanno contribuito, nel loro tempo, al dibattito politico, culturale e civile del Mezzogiorno.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura