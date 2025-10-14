Beautiful, anticipazioni 14 ottobre 2025: Steffy furiosa con Sheila, arriveranno alle mani

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 14 ottobre 2025, su Canale 5. Mentre si trovava con la madre di un suo compagno di scuola a Il Giardino la piccola Kelly ha riconosciuto Sheila e ha fatto una foto con lei.

Non appena Steffy ha visto lo scatto che ritrae la figlia e la Carter sorridenti insieme è andata su tutte le furie, infatti si precipiterà a casa di Deacon per minacciare Sheila. La Forrester non dimenticherà mai il male che ha fatto alla sua famiglia e non accetterà mai che si avvicini al marito e ai suoi figli.

Anticipazioni Beautiful 14 ottobre 2025: scontro fisico tra Sheila e Steffy, intervengono Finn e Deacon

Ci sarà un duro scontro tra Sheila e Steffy a casa dello Sharpe durante il quale la Forrester non riuscirà a mantenere la calma. Per l’ennesima volta inviterà la sua nemica a restare alla larga dalla sua famiglia ma questa volta non si limiterà solo a minacciarla.

La figlia di Ridge perderà la pazienza e scatenerà la sua rabbia contro Sheila, le due arriveranno anche alle mani. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che per evitare che la situazione prendi una piega peggiore Deacon e Finn si metteranno in mezzo alle due donne per dividerle.