Beautiful, anticipazioni 13 ottobre 2025: Steffy si sfoga con Liam, una foto di Kelly la sconvolge

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 13 ottobre 2025, su Canale 5. Durante una chiacchierata con Liam Steffy per l’ennesima volta dirà che vorrebbe che Sheila rimanesse alla larga dalla sua famiglia. Per stare finalmente tranquilla vorrebbe che cambiasse città perché incontrarla la fa sentire a disagio.

Liam le ripeterà che non è colpa sua e che la Carter continuerà a far parte della sua vita se resterà al fianco di Finn. Lui pensa che il marito sia il vero colpevole perché più volte ha lasciato credere alla madre di avere una possibilità con lui. Steffy continuerà ad essere spaventata ma prenderà le difese del marito, anche quando scoprirà dove si trova sua figlia.

Anticipazioni Beautiful 13 ottobre 2025: Steffy furiosa con Sheila

La piccola Kelly si trova insieme ad un suo compagno di scuola e sua madre, la donna ha deciso di portarli a fare merenda a Il Giardino dove si trova anche Sheila. Quando la bambina manderà una foto a Steffy lei vedrà alle sue spalle la Carter sorridente e andrà su tutte le furie.

Preoccupata per la figlia Steffy si precipiterà a Il Giardino, nel frattempo Luna rassicurerà Zende dicendogli che non ha ancora detto nulla al fidanzato. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che la ragazza si recherà a casa di RJ e continuerà a mantenere il segreto sul tradimento.