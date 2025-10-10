Beautiful, anticipazioni 10 ottobre 2025: Thomas e Hope tranquillizzano RJ, Zende contro Poppy

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 10 ottobre 2025, su Canale 5. Mentre Hope e Thomas si scambieranno tenere effusioni in ufficio lui si chiederà se il fatto che Eric approvi la loro relazione possa spingere anche Brooke a cambiare idea visto che lei stima moto il patriarca.

Nell’ufficio entrerà all’improvviso RJ e dopo essersi scusato per averli interrotti mentre si stavano baciando dirà loro che li capisce perché succede la stessa anche anche a lui quando è accanto a Luna. Il giovane Forrester non riesce a stare lontano dalla fidanzata, un po’ preoccupato però rivelerà di aver avvertito qualcosa di strano. L’atteggiamento della ragazza negli ultimi giorni è cambiato ma lui non ha idea di cosa sia successo.

Anticipazioni Beautiful 10 ottobre 2025: RJ torna fiducioso, Zende duro contro Poppy

Hope e Thomas cercheranno di scacciare la preoccupazione di RJ, a parer loro il comportamento di Luna potrebbe dipendere dal lavoro e non dalla loro relazione perché è per tutti palese quanto stiano bene insieme.

Rassicurato dalle loro parole anche RJ tornerà ad essere fiducioso in merito al suo futuro con Luna. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Zende e Poppy continueranno a discutere, lui la accuserà di essere un’irresponsabile e che tutto è successo per colpa sua.