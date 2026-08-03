Beautiful, anticipazioni 10-16 agosto 2026 Carter tenta il colpo alla Forrester e Brooke scopre tutto

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La settimana di Beautiful dal 10 al 16 agosto 2026 si apre con una tensione che cresce scena dopo scena. La Forrester Creations è ormai un campo di battaglia, dove alleanze, tradimenti e strategie aziendali si intrecciano con sentimenti sempre più complicati. Carter prepara un piano destinato a cambiare gli equilibri della famiglia, Hope decide di sostenerlo e Brooke, ascoltando una conversazione, capisce che la situazione è molto più grave di quanto immaginasse. Intanto a Los Angeles arriva Remy, una figura che riporta Electra a un passato che credeva chiuso.

Ma cosa spinge Carter a rischiare tutto? Perché Brooke corre da Ridge? E quale segreto lega Electra a Remy?

Beautiful, Carter vuole il controllo della Forrester: Hope lo appoggia e Brooke scopre la verità

La settimana entra subito nel vivo con la mossa più audace di Carter. L’avvocato, dopo il licenziamento di Hope e la cancellazione della linea Hope for the Future, arriva alla conclusione che Steffy abbia agito più per rancori personali che per reali motivazioni professionali. Da qui nasce l’idea di una nuova struttura societaria che gli permetterebbe di ottenere il controllo gestionale della Forrester Creations. Hope conosce il piano e decide di sostenerlo, convinta che sia l’unico modo per recuperare ciò che ritiene le sia stato tolto ingiustamente.

Il momento decisivo arriva quando Brooke ascolta una conversazione tra Hope e Carter. Non si tratta di un semplice sfogo contro Steffy, ma di un vero progetto di acquisizione del potere. Brooke capisce immediatamente che Ridge e Steffy rischiano di perdere il comando dell’azienda e che Carter sta usando proprio le firme di Ridge per procedere.

Ridge, dal canto suo, continua a fidarsi dell’avvocato. Durante la firma dei documenti nota il nome di Carter e chiede spiegazioni. L’uomo parla di una svista, riuscendo a superare quel momento di tensione. Una distrazione che potrebbe trasformarsi nella chiave per ottenere le firme necessarie. La rottura tra Hope e Steffy, già evidente nelle settimane precedenti, diventa così il punto di partenza di una battaglia che coinvolge l’intera famiglia.

Hope e Carter si dichiarano amore: la relazione diventa parte della guerra aziendale a Beautiful

Dopo aver ottenuto le firme, Carter torna da Hope con sentimenti contrastanti. Sa di aver ingannato Ridge, una delle persone che più hanno creduto in lui, ma continua a considerare il piano una risposta inevitabile alla gestione di Steffy. È in questo momento che Hope e Carter si dichiarano apertamente amore. La loro relazione, che nelle settimane precedenti era rimasta nascosta, ora diventa parte integrante della battaglia per la Forrester.

Hope vede nel progetto la possibilità di cambiare il funzionamento della società e di recuperare il suo ruolo. Carter immagina invece una Forrester più aperta, dove anche chi non appartiene alla famiglia possa avere voce in capitolo. La loro storia, già accennata nelle anticipazioni di fine luglio, supera così il confine della relazione clandestina e si intreccia direttamente con le scelte professionali.

Brooke, dopo aver ascoltato la conversazione, corre da Ridge. La Logan è divisa tra la volontà di proteggere Hope e il bisogno di salvare la Forrester. Ridge inizialmente non vuole credere che Carter possa aver preparato un’operazione contro la famiglia, ma ripensando alle parole dell’avvocato e al suo nome comparso nei documenti, comincia a collegare i segnali. La crisi cambia natura: non riguarda più solo il licenziamento di Hope, ma il possibile controllo dell’intera azienda.

Electra ritrova Remy: un passato che torna e una nuova trama si apre a Los Angeles

Mentre la guerra interna alla Forrester raggiunge la fase più delicata, Beautiful apre una seconda storyline destinata a crescere nelle settimane successive. Remy arriva a Los Angeles e osserva Electra durante un appuntamento con Will al Giardino. I due si conoscono già e la sua comparsa riporta nella vita della ragazza una persona appartenente al passato. Will, che sta costruendo un rapporto con Electra, potrebbe trovarsi coinvolto senza sapere nulla del legame tra lei e Remy.