Beatrice Luzzi contro Cesara Buonamici: “Mai sentita dalla mia parte”

Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici hanno due caratteri completamente diversi e le loro diverse personalità si sono spesso scontrate durante l’ultima edizione del Grande Fratello, dove hanno ricoperto entrambe il ruolo di opinionista.

Che non ci fosse reciproca simpatia è stato palese a tutti, più volte infatti è emerso il fatto che le due opinioniste non fossero d’accordo in merito ai giudizi espressi durante il reality condotto da Alfonso Signorini. In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera l’attrice si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni che non sono passate inosservate. Parlando del suo ruolo come opinionista ha fatto sapere che in molti l’hanno criticata e attaccata perché lei ha avuto il coraggio e il dovere di esporsi e questo a parer suo a molti fa paura.

Beatrice Luzzi dura nei confronti di Cesara Buonamici: la giornalista non la sopportava?

L’attrice ha parlato anche dell’altra opinionista dell’ultima edizione del Grande Fratello, Cesara Buonamici e come al solito non ha fatto giri di parole per rivelare cosa pensa. Riferendosi alla giornalista ha detto: “Quando nella scorsa edizione ero al GF come concorrente e subivo molestie psicologiche, lei non ha mai speso una buona parola. Non mi sopportava”.

Beatrice Luzzi ha poi fatto sapere che la Buonamici è stata molto fredda nei suoi confronti quando è stata scelta come seconda opinionista del reality. In merito a ciò ha infatti rivelato: “Quest’anno non mi ha accolto con grande entusiasmo e non l’ho mai sentita dalla mia parte“.