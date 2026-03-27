Be My Sunshine, anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile 2026: nuovi colpi di scena per Haziran e Poyraz

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La storia di Be My Sunshine, la serie turca che sta conquistando il pubblico di Mediaset Infinity, entra in una fase sempre più intensa nella settimana dal 30 marzo al 3 aprile 2026.

Ogni giorno, a partire dalla mezzanotte, arriva un nuovo episodio che porta avanti il legame complicato tra Haziran e Poyraz, due mondi opposti costretti a incontrarsi su un’isola che cambia il destino di entrambi.

La loro collaborazione per rimettere in piedi un vecchio resort si intreccia con sentimenti che crescono, segreti che pesano e gelosie che rischiano di esplodere.

Cosa succederà dopo il bacio che ha fatto parlare tutta l’isola? Quali ostacoli metteranno alla prova la loro intesa? E come si evolveranno le dinamiche con gli altri personaggi che orbitano attorno alla coppia? Scopriamolo insieme.

Be My Sunshine: cosa accade dal 30 marzo al 3 aprile 2026 tra segreti, gelosie e nuovi avvicinamenti

Nei nuovi episodi, Haziran e Poyraz continuano a lavorare fianco a fianco alla ristrutturazione del vecchio resort, un progetto che li costringe a condividere spazi, idee e responsabilità. La loro collaborazione, però, non passa inosservata agli abitanti dell’isola, che non hanno dimenticato il bacio scambiato durante la maratona di danze tradizionali.

Le voci si diffondono rapidamente e i due protagonisti devono imparare a convivere con l’attenzione costante della comunità. La preparazione di un importante evento sull’isola porta ulteriore movimento. Haziran si ritrova a gestire imprevisti e scadenze serrate, mentre Poyraz cerca di mantenere l’equilibrio tra lavoro e sentimenti che iniziano a farsi strada.

Gorkem propone idee per l’arredamento del resort, mentre Haziran tenta di accelerare i lavori coinvolgendo artigiani locali, anche quando i tempi sembrano impossibili da rispettare.

In mezzo alle difficoltà, Haziran compie un gesto affettuoso: realizza un acchiappasogni da regalare alla nonna di Poyraz. Il dono, però, scatena la gelosia di Idil, che tenta di convincere Poyraz a non appenderlo. Il ragazzo, però, non si lascia influenzare e difende la scelta di Haziran, segnando un nuovo passo nella loro vicinanza emotiva.

La tensione cresce quando Haziran teme che Hakan possa rivelare a Poyraz la verità sul suo arrivo sull’isola. Il segreto che porta con sé rischia di distruggere tutto ciò che stanno costruendo, soprattutto ora che il loro rapporto sta diventando qualcosa di più profondo.

Idil, sempre più gelosa, tenta in ogni modo di allontanarli, creando situazioni che potrebbero mettere a dura prova la loro nascente relazione.

Be My Sunshine: dove eravamo rimasti nelle puntate precedenti

Per comprendere appieno gli sviluppi della settimana, è utile tornare agli episodi andati in onda dal 25 al 27 marzo. Haziran, giovane donna abituata al ritmo frenetico di Istanbul, era stata inviata sull’isola di Kırlangıç per ottenere una promozione che desiderava da tempo. Il suo compito era trovare un difetto nel terreno di un uomo che ostacolava un progetto aziendale.

Quell’uomo era proprio Poyraz. Il loro primo incontro è stato tutt’altro che semplice: lui l’ha scambiata per una turista invadente e ha cercato di allontanarla, mentre lei, senza saperlo, stava raccogliendo informazioni che avrebbero potuto danneggiarlo.

Quando Haziran scopre di essere stata manipolata dal suo capo e di aver ferito proprio Poyraz, il senso di colpa la travolge. Il destino, però, ha altri piani: perde il traghetto, incontra la zia che non vedeva da anni e si ritrova coinvolta in una gara di danza con lo stesso uomo che aveva cercato di ingannare.

Da quel momento, la sua vita cambia direzione.

Haziran decide di rimediare e propone a Poyraz una collaborazione per ristrutturare il resort, dando inizio a un percorso che li porterà a scontrarsi, avvicinarsi e scoprire lati di sé che non avevano mai mostrato a nessuno.

Be My Sunshine: come seguire gli episodi su Mediaset Infinity

Gli episodi dal 30 marzo al 3 aprile 2026 saranno disponibili ogni giorno, gratuitamente, su Mediaset Infinity, a partire dalle 00:10 circa.

La piattaforma permette di seguire la serie in streaming da smartphone, tablet e computer, rendendo la visione flessibile e accessibile anche a chi non può seguire gli appuntamenti quotidiani.