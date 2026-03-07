[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

BCC San Giovanni Rotondo, torna “Letteratura e Territorio”: la rassegna culturale riparte con Marcello Veneziani e Cristina Comencini

Dopo lo straordinario successo dell’appuntamento inaugurale della seconda edizione, che ha visto protagonista il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, torna la rassegna culturale “Letteratura e Territorio”, promossa dalla BCC San Giovanni Rotondo insieme a Gargano Vita, con i patrocini della Regione Puglia, della Provincia di Foggia, dell’Università degli Studi di Foggia e la collaborazione della libreria Ubik Foggia.

Il progetto culturale, nato per favorire il dialogo tra autori e territorio, prosegue con due nuovi appuntamenti dedicati alla letteratura e al pensiero contemporaneo, che vedranno protagonisti due importanti firme della cultura italiana.

Il primo incontro è in programma martedì 31 marzo 2026 alle ore 18.30 presso l’Auditorium Maria Pyle, nel complesso della Chiesa di San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo. Ospite della serata sarà il giornalista, scrittore e filosofo Marcello Veneziani, che presenterà il suo libro Nietzsche e Marx si davano la mano.

Il secondo appuntamento si terrà giovedì 9 aprile 2026 alle ore 18.30, sempre all’Auditorium Maria Pyle. Protagonista sarà la regista, sceneggiatrice e scrittrice Cristina Comencini, che presenterà il suo libro L’epoca felice.

«Siamo particolarmente felici – dichiara il presidente della BCC San Giovanni Rotondo, Giuseppe Palladino – del ritorno della rassegna “Letteratura e Territorio” con nuovi appuntamenti che continuano ad animare il dibattito culturale della nostra comunità. Il successo della prima edizione e della successiva Summer edition, unitamente all’ottima partecipazione registrata al primo incontro della seconda stagione, ci incoraggiano a proseguire su questa strada, portando nel nostro territorio autori e voci autorevoli del panorama culturale italiano. Per la nostra banca sostenere iniziative come questa significa contribuire non solo alla crescita economica, ma anche a quella culturale e sociale del Gargano e della provincia di Foggia».

Sottolinea il valore dell’iniziativa anche il presidente di Gargano Vita, Donato Antonacci: «La rassegna rappresenta un’occasione preziosa di incontro e di confronto per il territorio. Cultura e comunità sono elementi profondamente connessi e iniziative come questa contribuisc

ono a rafforzare il senso di partecipazione e di appartenenza, offrendo al pubblico momenti di riflessione e dialogo con protagonisti della cultura italiana».

“Letteratura e territorio” si inserisce nel più ampio impegno della BCC San Giovanni Rotondo a sostegno della crescita culturale e sociale del territorio, accanto alle consuete attività a favore dello sviluppo economico locale.



