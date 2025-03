[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“BASTA ILLUSIONI AL PERSONALE DELLA ASL FG. LA CGIL NON GIOCHI CON LA DIGNITÀ DEI LAVORATORI!“

In questi giorni, in piena campagna elettorale per il rinnovo delle cariche sindacali all’interno della ASL di Foggia, leggo con sconcerto comunicati stampa dai toni trionfalistici da parte della CGIL, che parlano di ipotetiche “ricollocazioni” e “ottimizzazione delle risorse umane” nei presidi sanitari del nostro territorio.

Mi riferisco, in particolare, a quanto dichiarato da un esponente della CGIL sull’Ospedale di Comunità di San Marco in Lamis: “La nuova struttura offrirà anche possibilità di ricollocamento per infermieri e OSS attualmente impiegati in altri presidi dell’ASL di Foggia, ottimizzando le risorse umane del territorio.”

Siamo davvero al limite della propaganda più spudorata. Dichiarazioni di questo tipo non solo alimentano false speranze tra i lavoratori, ma lo fanno con una leggerezza irresponsabile, sapendo bene che non esiste alcun atto ufficiale, alcuna delibera, alcun piano concreto che supporti tali affermazioni.

Io non ci sto.

E non ci stanno nemmeno gli infermieri, gli OSS, il personale amministrativo, i tecnici sanitari e tutti coloro che da anni tengono in piedi la sanità foggiana con professionalità e sacrificio, spesso in silenzio, spesso dimenticati.

Illudere lavoratori stanchi e provati, giocando sulla loro legittima aspettativa di un trasferimento o di una ricollocazione più vicina a casa, è un atto gravissimo. Non si baratta la dignità delle persone con qualche voto in più.

Invito quindi chi oggi si fa portavoce di promesse non verificabili a un immediato bagno di realtà: la sanità non è una campagna elettorale permanente e i lavoratori non sono pacchi da spostare a piacimento per accontentare clientele o sindacati compiacenti.

Io continuerò a vigilare, a denunciare e a stare dalla parte di chi lavora davvero, senza secondi fini. Perché la politica deve essere fatta con coraggio e rispetto, non con illusioni e propaganda.

Napoleone Cera