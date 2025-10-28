Bassetti, festa di compleanno con tanti vip

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Matteo Bassetti, noto infettivologo genovese, ha festeggiato con grande entusiasmo i suoi 55 anni con una festa esclusiva che ha richiamato oltre 140 ospiti. L’evento si è svolto al lido di Genova, dove amici, familiari e personalità del mondo dello spettacolo e della politica si sono riuniti per celebrare questa ricorrenza speciale.

I vip presenti: c’erano Simona Ventura e Giuseppe Cruciani

Tra i presenti, figure di spicco come Simona Ventura, Giuseppe Cruciani, Luca Bianchini, Marco Bucci, Giovanni Toti e molti altri. La serata è stata caratterizzata da un’atmosfera di convivialità e allegria, come testimoniano le foto condivise sui social da Bassetti, che ha scritto: “Splendida serata per i miei 55 con la famiglia e gli amici di ieri, di oggi e di domani”. Accanto a lui, la moglie Maria Chiara Milano Vieusseux e i figli Dante e Francesco. Nonostante il suo lavoro nel campo della sanità, spesso sotto i riflettori per le sue battaglie contro le fake news sui vaccini, Bassetti ha sottolineato l’importanza di diffondere messaggi corretti sulla salute, anche in occasioni di festa. La serata è stata un successo, testimonianza dell’affetto e del rispetto che il medico ha conquistato nel tempo.