Basciano, revocato il braccialetto elettronico: decisiva la scelta di Sophie Codegoni di trasferirsi vicino all’ex

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Nuovo sviluppo nella vicenda giudiziaria che coinvolge Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Dopo sei mesi dall’applicazione della misura cautelare, il giudice ha deciso di revocare il braccialetto elettronico al dj. Una scelta che, secondo quanto emerge, è stata fortemente influenzata dalla recente decisione della Codegoni di trasferirsi a pochi metri dall’abitazione dell’ex compagno.

Perché il giudice ha revocato il braccialetto elettronico

La decisione arriva dopo l’istanza presentata dalla difesa di Basciano. L’elemento ritenuto decisivo riguarda proprio il trasferimento della Codegoni in un’abitazione situata a circa 300 metri da quella dell’ex partner, a Milano.

Secondo quanto riportato dal provvedimento del giudice, la scelta di vivere così vicino a una persona denunciata per presunti atti persecutori rappresenterebbe un segnale di attenuazione dello stato d’ansia che aveva giustificato inizialmente la misura del braccialetto elettronico.

In altre parole, la vicinanza tra le due abitazioni sarebbe stata interpretata come un cambiamento delle condizioni che avevano portato all’applicazione del dispositivo di controllo.

La denuncia di Sophie Codegoni per stalking

La storia tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni era iniziata nel 2021 durante il reality Grande Fratello Vip. Dopo la nascita della figlia Celine Blue, la relazione si è conclusa nel 2023 tra accuse reciproche e tensioni pubbliche.

Nel corso di alcune interviste televisive, tra cui quella a Verissimo, la Codegoni aveva parlato di tradimenti e comportamenti aggressivi da parte dell’ex compagno. Basciano, invece, ha sempre respinto le accuse di stalking, pur ammettendo le difficoltà legate alla fine della relazione.

La revoca non chiude il procedimento

È importante chiarire che la revoca del braccialetto elettronico non rappresenta la fine del procedimento penale. Si tratta di una decisione legata esclusivamente alla misura cautelare e alle condizioni attuali tra le due parti.

Il caso resta quindi aperto e saranno i prossimi sviluppi dell’inchiesta a stabilire se le accuse di stalking verranno confermate oppure archiviate.

Un nuovo capitolo nella vicenda tra Basciano e Codegoni

La decisione del giudice segna comunque un punto di svolta importante in una delle vicende più discusse degli ultimi mesi nel mondo dello spettacolo italiano. La scelta di Sophie Codegoni di trasferirsi vicino all’ex compagno ha infatti modificato l’equilibrio della situazione, influenzando direttamente la valutazione della misura cautelare