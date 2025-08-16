Bari, operaio muore mentre monta le luminarie: tragedia nel giorno di Ferragosto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri, 15 Agosto, a Valenzano e proprio in occasione della festa patronale di San Rocco, Giovanni Faniuolo, 46 anni, è morto cadendo da un cestello ad alta quota durante l’installazione delle luminarie.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spesal, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo nonostante i tempestivi interventi di primo soccorso e tentativi di rianimazione.

Il cestello è stato immediatamente sequestrato e le indagini proseguiranno anche nei prossimi giorni per verificare che non si sia trattato di omicidio colposo; intanto, tutti gli eventi in programma in città dal 15 al 17 Agosto sono stati annullati dall’amministrazione comunale.