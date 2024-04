Bari, Conte annuncia l’uscita dalla maggioranza di Emiliano, Rosa Barone dà le dimissioni

BARI è caos nella maggioranza di Michele Emiliano, dopo i domiciliari assegnati ad Alfonso Pisicchio, fedelissimo di Michele Emiliano un nuovo terremoto scuote la Regione Puglia.

Rosa Barone assessora al Welfare dà le dimissioni ed esce dalla maggioranza, cosi come tutti i consiglieri del M5S. Giuseppe Conte, nella sua conferenza stampa in Regione Puglia per ratificare l’uscita dalla maggioranza a fronte delle ombre che hanno colpito Michele Emiliano e tutto il PD regionale.

Bari, Conte le sue parole

“Avvertiamo responsabilità per far voltare pagine a politica, per segnare prima e dopo. Il M5S conserva aspirazione a non farsi cambiare dalla politica”, spiega Conte dal consiglio regionale pugliese. “Serve una scossa. È il momento di fare tabula rasa. Dobbiamo estirpare erbaccia della cattiva politica. Siamo per tutte le garanzie costituzionali ma è evidente che il materiale acquisito dalle cronache ci conferma che ormai si sta estendendo una zona grigia, l’area della cattiva politica. Per questo rinunciamo in Puglia ai ruoli di governo e lasciamo tutte le deleghe: una decisione presa dopo un confronto tra tutti noi”.