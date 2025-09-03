Bari, amministratore di condominio intasca e fa sparire 40mila euro
La vicenda va avanti da due anni, ma ora l'uomo è nei guai: avrebbe provato a vendere il suo appartamento, posto in sequestro conservativo, su eBay.
Curiosa vicenda nel barese, dove un uomo avrebbe intascato circa 40mila euro versati dai residenti di un condominio di cui era amministratore: da lì in poi avrebbe omesso pagamenti di bollette e lavori di ristrutturazione.
La vicenda è iniziata nel Novembre 2023, quando l’assemblea dei condomini ha sollevato l’uomo dall’incarico per “non aver presentato i rendiconti annuali per due anni”: da quel momento i condomini coinvolti hanno cominciato a chiedere a gran voce la restituzione delle somme versate precedentemente.
Ad aggravare la situazione dell’uomo, un episodio avvenuto nelle scorse settimane: l’ex amministratore avrebbe infatti messo in vendita su eBay un immobile posto in “sequestro conservativo” dal Tribunale. Il gesto bizzarro dell’uomo, probabilmente dettato dalla voglia di evitare un vero e proprio sequestro, potrebbe ora causare delle nuove e irreversibili ripercussioni legali.