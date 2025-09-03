Bari, amministratore di condominio intasca e fa sparire 40mila euro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Curiosa vicenda nel barese, dove un uomo avrebbe intascato circa 40mila euro versati dai residenti di un condominio di cui era amministratore: da lì in poi avrebbe omesso pagamenti di bollette e lavori di ristrutturazione.

La vicenda è iniziata nel Novembre 2023, quando l’assemblea dei condomini ha sollevato l’uomo dall’incarico per “non aver presentato i rendiconti annuali per due anni”: da quel momento i condomini coinvolti hanno cominciato a chiedere a gran voce la restituzione delle somme versate precedentemente.

Ad aggravare la situazione dell’uomo, un episodio avvenuto nelle scorse settimane: l’ex amministratore avrebbe infatti messo in vendita su eBay un immobile posto in “sequestro conservativo” dal Tribunale. Il gesto bizzarro dell’uomo, probabilmente dettato dalla voglia di evitare un vero e proprio sequestro, potrebbe ora causare delle nuove e irreversibili ripercussioni legali.