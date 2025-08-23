Bari, 80enne muore investita sulle strisce pedonali da un'auto in corsa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Noci, in provincia di Bari, una donna di 80 anni è stata travolta da un’auto a tutta velocità: secondo le ricostruzioni, la vettura era guidata da un turista e l’anziana stava regolarmente attraversando sulle strisce pedonali quando è stata investita.

L’ottantenne si trovava su Via Repubblica quando è arrivata da Via De Giosa la stessa vettura: nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il trasferimento all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, la donna è deceduta in tarda serata a causa delle gravi ferite riportate.

In corso le indagini per verificare le chiare dinamiche dell’incidente e le cause che hanno portato alla distrazione del conducente.