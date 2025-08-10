Bari, 67enne rumeno palpeggia una ragazza in pieno centro: arrestato dopo un inseguimento

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella tarda mattinata di mercoledì 6 agosto i carabinieri della Stazione di Bari San Nicola hanno arrestato un 67enne rumeno, resosi responsabile di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 23 anni.

La ragazza, ancora sotto shock, ha immediatamente allertato i militari impegnati nel servizio di “Carabiniere di Quartiere” in Corso Cavour, raccontando loro di star passeggiando con due amiche quando l’uomo si è avvicinato in maniera improvvisa e repentina per palpeggiarla.

I racconti della vittima e delle due testimoni hanno consentito di ricostruire velocemente le fasi dell’accaduto; alla vista dei militari l’aggressore ha tentato la fuga, ma dopo un breve inseguimento è stato identificato ed arrestato con l’accusa di violenza sessuale, nonostante le indagini siano ancora nelle fasi preliminari.