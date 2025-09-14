Barbara D’Urso svela tutto: ‘Le mie luci? Ecco come sono nate’

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Barbara D’Urso è tornata a far discutere, e questa volta non per un programma televisivo ma per alcune dichiarazioni riguardanti alcuni retroscena della sua vita. Ospite a Milano al festival Il Tempo delle Donne, la conduttrice ha raccontato la genesi delle celebri “luci alla D’Urso”, spiegando che non sono un vezzo imposto dalla regia ma una sua idea personale. Con il suo stile diretto ha rivendicato una scelta precisa: valorizzarsi davanti alle telecamere senza ricorrere a interventi estetici. Ma non solo: ha affrontato anche il tema del “trash”, un’etichetta che l’ha accompagnata per anni e che oggi respinge con forza. Con parole nette e chiare, Barbara ha deciso di restituire la sua verità, ribadendo che dietro l’immagine c’è sempre stata consapevolezza e non improvvisazione.

Le luci e il “trash”: la verità di Barbara D’Urso

Nel corso dell’incontro alla Triennale, Barbara D’Urso ha voluto chiarire una volta per tutte che le famose luci che hanno caratterizzato i suoi programmi sono frutto di una sua intuizione. Ha dichiarato: “Anni fa chiesi ai tecnici di aiutarmi con delle luci particolari , perché la luce giusta cambia tutto. Se vi fate una foto a mezzogiorno sembriamo tutti peggiori, mentre al tramonto siamo fighissimi. Con le luci giuste si attenuano i difetti, e da lì sono nate le mie luci”. Barbara ha dunque spiegato come l’illuminazione sia diventata una firma distintiva capace di valorizzare il suo volto e di rendere unico il suo modo di apparire in televisione. Una scelta che, ha tenuto a sottolineare, nulla ha a che vedere con il botox o con i ritocchi estetici, da lei mai sperimentati. Allo stesso tempo, la conduttrice ha affrontato la questione dell’etichetta “trash”, definendola una semplificazione ingiusta e riduttiva: non un marchio da subire, ma un cliché da smontare. La sua televisione, ha ribadito, è sempre stata frutto di un progetto e di un linguaggio ben preciso, nato per intrattenere e fidelizzare il pubblico. I presenti all’evento hanno accolto le sue parole con calore, apprezzando soprattutto il lato più intimo emerso durante l’intervista nello spazio “Io ballo da sola”, dove Barbara ha confidato anche i momenti più difficili della sua vita, raccontando come abbia imparato a “restare a galla” quando le critiche e i giudizi diventavano più pesanti. Sui social le sue frasi hanno acceso immediatamente il dibattito, dividendo come sempre tra chi la considera un’icona televisiva coraggiosa e chi continua a non perdonarle alcuni eccessi. Ma un dato resta certo: Barbara D’Urso è riuscita ancora una volta a imporsi al centro della conversazione, trasformando quello che per molti era un punto debole in un simbolo di identità e determinazione. Vale la pena ricordare che Barbara D’Urso sarà di nuovo protagonista anche sul piccolo schermo dopo mesi di assenza: la conduttrice farà parte del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, al fianco di Milly Carlucci. Un ritorno in grande stile che la riporterà a diretto contatto con il pubblico televisivo, questa volta non come padrona di casa ma come concorrente pronta a mettersi in gioco.