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Bando per servizio civile nella Pro Loco di Manfredonia

BANDO SERVIZIO CIVILE 2026 – PRO LOCO MANFREDONIA

Hai tra i 18 e i 29 anni? È il momento giusto per metterti in gioco!

L’Associazione Pro Loco Manfredonia, in collaborazione con Servizio Civile Universale e UNPLI, offre nuove opportunità per vivere un’esperienza formativa e di crescita personale all’insegna del senso civico.

Scadenza domande: 8 aprile 2026 alle ore 14:00

8 aprile 2026 alle ore 14:00 Compenso: 519,47 € al mese

519,47 € al mese Durata: 12 mesi (1145 ore annue – 25 ore settimanali)

Come partecipare: Presenta la tua domanda esclusivamente online tramite la piattaforma DOL: https://domandaonline.serviziocivile.it

Requisiti:

Età tra 18 e 29 anni (non compiuti)

Cittadinanza UE o regolare permesso di soggiorno in Italia

Scopri i progetti e tutte le informazioni su: www.serviziocivileunpli.net

Non perdere questa occasione per crescere, formarti e contribuire attivamente alla tua comunità!