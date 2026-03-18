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Bando per servizio civile nella Pro Loco di Manfredonia
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Bando per servizio civile nella Pro Loco di Manfredonia
BANDO SERVIZIO CIVILE 2026 – PRO LOCO MANFREDONIA
Hai tra i 18 e i 29 anni? È il momento giusto per metterti in gioco!
L’Associazione Pro Loco Manfredonia, in collaborazione con Servizio Civile Universale e UNPLI, offre nuove opportunità per vivere un’esperienza formativa e di crescita personale all’insegna del senso civico.
- Scadenza domande: 8 aprile 2026 alle ore 14:00
- Compenso: 519,47 € al mese
- Durata: 12 mesi (1145 ore annue – 25 ore settimanali)
Come partecipare: Presenta la tua domanda esclusivamente online tramite la piattaforma DOL: https://domandaonline.serviziocivile.it
Requisiti:
- Età tra 18 e 29 anni (non compiuti)
- Cittadinanza UE o regolare permesso di soggiorno in Italia
Scopri i progetti e tutte le informazioni su: www.serviziocivileunpli.net
Non perdere questa occasione per crescere, formarti e contribuire attivamente alla tua comunità!