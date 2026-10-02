Ballando con le Stelle introduce il voto online su RaiPlay: ecco come si vota e come funziona

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La nuova edizione di Ballando con le Stelle segna un passaggio decisivo verso un format più moderno e interattivo. Per la prima volta, il pubblico potrà votare direttamente su RaiPlay, affiancando i tradizionali like sui social. Una scelta che apre la strada a un sistema di partecipazione completamente digitale, destinato a diventare centrale anche in altri eventi Rai.

A questo punto è inevitabile chiedersi: come funziona il voto online? cosa cambia per la gara? e perché questa novità è così importante per il futuro del programma?

Il Paradiso del voto digitale: Ballando apre a RaiPlay

Ballando con le Stelle introduce una modalità di voto che fino a oggi non era mai stata utilizzata nel programma. Accanto alle card pubblicate sui social ufficiali, gli spettatori avranno a disposizione un canale aggiuntivo: RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai. È una svolta che segna il ritorno del voto diretto del pubblico, dopo anni in cui il televoto era stato accantonato. La scelta non riguarda solo Ballando: la stessa modalità verrà adottata anche per Sanremo 2027, segno che la Rai sta costruendo un sistema di partecipazione uniforme e digitale per i suoi eventi di punta.

Come funziona il voto su RaiPlay: verifica del numero e tre preferenze per sessione

Il meccanismo è semplice e pensato per essere accessibile a tutti. Per votare, gli utenti devono accedere a RaiPlay e verificare il proprio numero di telefono, così da associare il profilo a un contatto reale. Una volta completata la verifica, ogni spettatore può esprimere fino a tre voti per ogni sessione di gara, senza costi e senza limiti legati al proprio operatore telefonico.

Questa modalità affianca i voti social, ma offre un peso più strutturato e controllato, rendendo la competizione più equilibrata e meno influenzata da dinamiche esterne. Il risultato è una gara più avvincente, dove il pubblico può intervenire in modo diretto e verificato.

Perché il voto online cambia la gara: più partecipazione e un sistema più moderno

L’introduzione del voto su RaiPlay modernizza il programma e risponde alle abitudini del pubblico, sempre più orientato verso strumenti digitali. Il voto online è immediato, gratuito e permette a Ballando di coinvolgere una fascia più ampia di spettatori, compresi quelli che non utilizzano i social o che non hanno mai partecipato al televoto tradizionale.

Questa innovazione rende la gara più imprevedibile: le classifiche possono cambiare rapidamente, i concorrenti possono contare su un sostegno più diretto e la community del programma diventa parte attiva dello show. Per Milly Carlucci e per la produzione, è un passo avanti verso un modello di intrattenimento che mette davvero il pubblico al centro.