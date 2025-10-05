Ballando con le stelle, il pubblico acclama Barbara D’Urso: “Un modello di forza e stile”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 4 ottobre è andata in onda in prima serata sui teleschermi di Rai 1 la seconda puntata di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci. Lo show ha visto protagonista nuovamente Barbara D’Urso, che ha ballato un tango molto seducente insieme a Pasquale La Rocca. I due hanno infiammato lo studio ballando sulle note di Sweet Dreams, indossando abiti di pelle nere che hanno messo in risalto le loro curve. Un’esibizione che è stata acclamata dal pubblico ed anche la giuria eccetto Selvaggia Lucarelli, la quale ha riservato delle nuove frecciatine nei confronti di Barbara D’Urso. Secondo la giurata, la conduttrice non starebbe dando il massimo come Fabio Canino che le ha consigliato di aprirsi di più, tanto da dichiarare: “Ci sono molte storie nella tua vita. Apriti non parlare di Barbara col cuore e che non dice nulla dei figli. Quella la conoscono tutti.”

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli provoca Barbara D’Urso

Le parole di Fabio Canino sono state prese al balzo da Selvaggia Lucarelli, che oltre a complimentarsi per l’esibizione con Pasquale La Rocca ha posto una domanda all’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque: “Mi sono chiesta se Barbara D’urso fosse la conduttrice di Ballando con le stelle sarebbe contenta? Secondo me non ti basterebbe quello che hai dato. Sento che manca qualcosa.” Di qui, è arrivata la risposta della conduttrice che ha detto: “Se io fossi la conduttrice sarei contenta perché è vero, non so ballare però mi sto mettendo in gioco.” Nel frattempo, in rete sono apparsi molti commenti di elogio verso l’ex volto di Mediaset come questo: “sta dimostrando di essere una professionista seria ed esperta. Non cede alle provocazioni e non cade in inutili teatrini. Persona elegante, brillante e padrona della scena. Un modello di forza, stile, carisma, e balla splendidamente.”