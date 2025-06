Selvaggia Lucarelli smentisce Fedez sui sold-out

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Selvaggia Lucarelli ha messo in discussione le recenti dichiarazioni di Fedez riguardo ai suoi prossimi impegni live. Durante una puntata di Battiti Live, il rapper milanese ha parlato delle sue date al Forum di Milano, affermando che sono “praticamente sold-out” e che sta preparando lo show. Tuttavia, Lucarelli ha ripreso un estratto del video e ha puntualizzato che, secondo i dati disponibili, solo la prima data è effettivamente sold-out, mentre la seconda data del 20 settembre a Milano ha ancora migliaia di biglietti disponibili.

Le storie Instagram di Selvaggia Lucarelli che smentiscono Fedez

Attraverso le sue storie Instagram, la giudice di Ballando con le Stelle ha sottolineato che Fedez potrebbe aver fatto una proiezione ottimistica, ma che quanto affermato oggi non corrisponde alla realtà dei fatti. La sua analisi suggerisce che il cantante stia esagerando sui risultati delle vendite, probabilmente per mantenere alta l’attesa e l’interesse del pubblico. Al momento, Fedez non ha replicato pubblicamente alle accuse di Lucarelli. La vicenda si inserisce nel più ampio dibattito su come le star presentino i propri successi e le proprie attività, alimentando discussioni tra fan e critici sui social.