Ballando con le stelle: i gusti feticisti di Rosa Chemical

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle non smette di stupire. Stavolta a far discutere è Rosa Chemical, artista abituato a muoversi tra trasgressione e ironia, che ha confessato di avere una particolare attrazione per i piedi della sua maestra, Erica Martinelli. Una rivelazione che ha fatto il giro del web in poche ore, dividendo pubblico e critica. Tra curiosità, imbarazzo e provocazione, l’episodio è già uno dei momenti più chiacchierati della stagione. Ma quanto c’è di vero dietro questo gesto?

Rosa Chemical e l’arte della provocazione elegante

Da sempre abituato a muoversi sul filo sottile tra sensualità, eccentricità e libertà espressiva, Rosa Chemical ha trovato in Ballando con le Stelle il palcoscenico perfetto per la sua poetica dell’eccesso controllato. Tra un passo di tango e un esercizio di stretching, è stato più volte immortalato mentre scherzava con Erica Martinelli, arrivando persino a odorare i piedi della ragazza in modo ironico ma estremamente teatrale. Il gesto, raccontato con leggerezza ma colto dai più attenti come simbolico, ha suscitato un’ondata di reazioni sui social: chi lo ha definito “geniale”, chi “di cattivo gusto”. Ma c’è una cosa certa: Rosa Chemical sa come far parlare di sé. Non è la prima volta che utilizza la provocazione come linguaggio. In un’intervista recente, ha spiegato di amare “stare in situazioni in cui non c’entro un ca**o”, un modo crudo ma sincero per dire che il suo obiettivo è spiazzare, costringere il pubblico a guardare con occhi nuovi ciò che considera “strano” o “scomodo”. Questa volta, però, la provocazione non ha nulla di volgare. Al contrario: si muove su un piano quasi estetico, dove il piede diventa simbolo di vulnerabilità e potenza insieme, di equilibrio e attrazione, di grazia e curiosità. È l’oggetto più esposto e più trascurato del corpo del ballerino e Rosa sembra volerlo elevare a feticcio scenico, con la consueta ironia che mescola arte, eros e spettacolo. Erica Martinelli, da parte sua, ha confessato di aver “messo in difficoltà Rosa sin dal primo giorno”, segno di un’intesa energica e di un rapporto di complicità autentica. Nelle sale prove, i due alternano disciplina e gioco, e questo continuo scambio emotivo si riflette anche in scena. Erica appare sorridente, complice, mai scandalizzata. In fondo, chi conosce la danza sa che l’intimità del movimento crea un linguaggio che va oltre le parole e Rosa, con il suo istinto da performer, ha semplicemente portato quel linguaggio sul piano visivo e simbolico. Il contatto fisico nel ballo non è mai solo corpo, ma comunicazione. E in questa prospettiva, ciò che può sembrare bizzarro diventa un gesto teatrale, una performance dentro la performance. La sua è una sensualità ironica, leggera, volutamente provocatoria ma mai aggressiva. Nel mondo dello spettacolo moderno, tutto è amplificato. Ma Rosa Chemical sembra ricordarci che la provocazione non è scandalo, è linguaggio. Il piede — simbolo classico di grazia e movimento — diventa così metafora della libertà artistica. In un’epoca in cui il corpo è costantemente esibito, lui sceglie un dettaglio insolito, quasi intimo, per dire qualcosa di più profondo: che l’arte vive anche nei gesti minimi, nei particolari che gli altri ignorano. Il pubblico si divide: molti apprezzano il suo coraggio, altri gridano al cattivo gusto. Ma al di là del clamore, l’episodio conferma ancora una volta la coerenza dell’artista con la sua identità: sfidare i tabù per restituire bellezza e libertà a ciò che solitamente viene censurato. Che si tratti di un gioco, di una provocazione o di un’interpretazione artistica, Rosa Chemical ha centrato il suo obiettivo: trasformare il gossip in linguaggio scenico. La sua danza è un manifesto di libertà, un inno al corpo e alla sua diversità. E se a qualcuno il gesto può sembrare eccessivo, ad altri appare semplicemente coerente con il suo spirito: quello di chi osa, di chi sfida, di chi non teme di portare un pizzico di trasgressione anche sotto i riflettori del sabato sera. Perché, in fondo, Rosa Chemical non balla mai solo con i piedi… ma anche con l’anima.