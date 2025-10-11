Rosa Chemical ed Erica Martinelli: flirt o solo intesa di scena?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ballando con le Stelle, si sa, non è solo danza e sacrificio, ma anche passione, cuore… e amore! Quante coppie del resto sono nate, nel corso degli anni, nello storico show di Milly Carlucci? Quest’anno i riflettori sono puntati su una coppia inedita ma già amatissima: il cantante Rosa Chemical (27 anni) ed Erica Martinelli (28), protagonisti assoluti di questa stagione, complici in pista e – forse – anche fuori. Tra prese mozzafiato e sguardi lunghi, la loro intesa è diventata in poche settimane uno dei temi più chiacchierati del sabato sera Rai. E se i due per ora mantengono un basso profilo, le indiscrezioni si moltiplicano.

Tra prove, risate e sguardi rubati: il feeling che conquista il pubblico

Come racconta il settimanale Grand Hotel, “non c’è edizione di Ballando con le Stelle che non sia testimone della nascita di nuovi amori”. E anche quella in corso non fa eccezione. Dopo le storie nate in passato – come quella tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice – quest’anno la coppia finita nel mirino del gossip è proprio quella formata da Rosa Chemical (vero nome Manuel Franco Rocati) e la sua insegnante Erica Martinelli. Nel pezzo firmato da A.C. si legge che “con le loro bollenti acrobazie in pista hanno acceso le fantasie di pubblico e giuria”. Entrambi “giovani, bellissimi e dal cuore libero”, come sottolinea la rivista, hanno costruito in poche settimane un’intesa che va oltre la semplice collaborazione artistica. Grand Hotel descrive un rapporto “di complicità profonda: ore di prove, correzioni pazienti, parole dette a mezza voce, risate rubate tra una coreografia e l’altra”. Del resto in una dinamica così ravvicinata, può accadere che possa accendersi la scintilla. E secondo più di una voce di corridoio negli studi Rai, quest’anno quella scintilla sarebbe scoccata proprio tra Rosa ed Erica. Al momento, né Rosa, né tantomeno Erica hanno ufficializzato la loro presunta relazione, e per ora rapporto tra il due si palesa solamente con qualche simpatica battuta e stima reciproca, come si addice a un rapporto equilibrato tra allievo e maestra. Eppure semba che quegli sguardi di intesa, quei sorrisini complici, vogliano raccontare molto più di un semplice rispetto. E non esageriamo: basta guardarli ballare per capire che tra loro la distanza si azzera, che ogni passo potrebbe essere una dichiarazione non detta. Intanto, altri alcuni rumor non confermati parlano di una cena dopo le prove e complicità crescente. Entrambi appaiono concentrati sul lavoro, eppure quella “chimica esplosiva” che traspare nelle esibizioni sembra difficile da ignorare. Ma ora aggiungiamo una chicca in più: un gossip recente rilanciato da Oggi. Secondo Alberto Dandolo (ripreso da Movieplayer), Rosa Chemical coltiverebbe, in realtà, un’intesa segreta e passionale con Vera Gemma. Pare che l’incontro sia avvenuto nella casa dell’attrice a Trastevere, con Rosa che sarebbe stato visto entrare in piena notte. Si parla di “una passione travolgente” che si sarebbe accesa subito dopo il primo approccio virtuale sui social. Questa versione del gossip mette in secondo piano l’ipotesi di una relazione con Erica. Ripetiamo: per ora è ancora tutto fumoso e sigillato nel più squisito gossip da copertina. Rosa continua a concentrarsi sulle sfide televisive e artistiche, ma il pubblico osserva ogni suo gesto con curiosità crescente. Staremo a vedere.

