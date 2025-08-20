Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 con la nona stagione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In attesa del grande ritorno della decima stagione, Rai 1 ha deciso di fare un regalo a tutti i fan de “Il Paradiso delle Signore”. A partire da lunedì 25 agosto 2025, la rete riproporrà le repliche della nona stagione, per far rivivere al pubblico tutte le emozioni e i colpi di scena che hanno animato i grandi magazzini milanesi. L’appuntamento è fissato ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle ore 16. Sarà l’occasione perfetta per rivedere le storie dei protagonisti, rinfrescare la memoria e prepararsi al meglio per i nuovi episodi in arrivo. Non perdetevi la possibilità di immergervi nuovamente nel mondo glamour e romantico delle Veneri e di riscoprire le vicende che hanno reso questa soap “Il Paradiso delle Signore” un appuntamento imperdibile per milioni di italiani.

Il ritorno de Il Paradiso delle Signore

In vista del debutto della decima stagione a settembre, Rai ha preparato il terreno per i fan de “Il Paradiso delle Signore” con una programmazione speciale. Per intrattenere il pubblico in attesa dei nuovi episodi, la rete ha riproposto alcune delle sue serie più amate, come “L’Allieva”, “Cuori” e “Don Matteo”, con le stagioni che vedono il passaggio di testimone tra Terence Hill e Raoul Bova. Ora, per preparare al meglio gli spettatori, Rai 1 riporta in onda le repliche della nona stagione de “Il Paradiso delle Signore”. L’obiettivo è chiaro: aiutare il pubblico a rinfrescare la memoria e a riprendere il filo delle intricate trame del grande magazzino milanese. Sarà un’occasione per rivivere gli scontri tra innamorati, le tensioni familiari e l’arrivo di nuovi personaggi. A partire da lunedì 25 agosto, alle ore 16, le repliche della nona stagione ci riporteranno agli ultimi, cruciali, momenti prima della pausa estiva. Sarà l’occasione per rivivere le trame lasciate in sospeso: Mimmo si trova ad affrontare l’arrivo del padre a Milano, cercando di nascondere, con l’aiuto di Agata, la sospensione dalla caserma. Il mistero attorno a Rita si infittisce, dato che la sua storia di assunzione in aeroporto non convince nessuno. Nel frattempo, Marta Guarnieri si confronta finalmente con Enrico per rivelargli una verità difficile: non può avere figli. Infine, Botteri ottiene un grande successo con la sua collezione, ma la passione per il lavoro lo porta a deludere Delia, che sperava in un riavvicinamento. Rivivere questi momenti cruciali è il modo migliore per prepararsi al grande ritorno di settembre, quando la decima stagione riprenderà il filo da dove si era interrotto. Nel frattempo, la curiosità per la decima stagione è già alle stelle. Le riprese sono iniziate a maggio 2025, e le anticipazioni rivelano che la trama si farà ancora più intricata. Assisteremo a nuovi sviluppi nelle vicende di Adelaide e Umberto, con possibili cambiamenti nel loro rapporto a seguito della scoperta sulla paternità del Commendatore. Nuovi volti sono pronti a scombussolare gli equilibri del grande magazzino, tra cui Fulvio, il nuovo magazziniere interpretato da Simone Montedoro, e sua figlia Caterina, che si unirà alle Veneri. E mentre Enrico lascerà il Paradiso per tornare alla sua passione, la medicina, non mancheranno colpi di scena e intrighi che promettono di tenere il pubblico con il fiato sospeso. Con amori, tradimenti e nuove sfide, la decima stagione si preannuncia ricca di emozioni.