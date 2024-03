Ballando con le Stelle, arriva la star di Mediaset: colpo televisivo dell’anno!

La possibile partecipazione di Belen come concorrente alla prossima edizione di Ballando con le stelle continua a tenere banco nelle cronache televisive. Dopo il primo rumor lanciato da Dagospia, sono stati numerosi i segnali che hanno alimentato l’attesa sia sul web che sulle pagine delle riviste. Il settimanale DiPiù, nel suo ultimo numero uscito nelle edicole sabato 23 marzo, ha riportato una voce che avrebbe confermato: “Il futuro di Belen è in Rai”. Questo suscita ancora più interesse dopo le indiscrezioni lanciate da DiPiùTV la settimana precedente, confermando un accordo imminente con dettagli da definire prima della firma.

L’indiscrezione relativa alla partecipazione di Belen Rodriguez a Ballando con le stelle 2024 ha scosso profondamente il panorama televisivo, come sottolineato dalla rivista. Sebbene entrambe le parti mostrino interesse per la presenza di Belen nel programma, la trattativa in corso è tutt’altro che semplice. Si sta lavorando per trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti. Se tale accordo dovesse concretizzarsi, secondo DiPiù, la presenza dell’ex conduttrice di Tu si que vales e Le Iene sarebbe il “colpo televisivo dell’anno” per Ballando con le stelle. I recenti post sui social di Belen dedicati alla danza potrebbero essere indizi di questo possibile ingresso nel programma, o sono solo coincidenze?

Ballando con le Stelle: Belen Rodriguez passa alla Rai?

Prima di concludere, DiPiù riporta un aneddoto accaduto di recente in un ristorante milanese dove Belen stava pranzando: il suo ex Fabrizio Corona è entrato nel locale, e scherzosamente lei gli ha detto: “Quando vengo paparazzata con te mi saltano i contratti con la televisione, lo sai!”. Questo episodio solleva ancora di più la domanda: c’è davvero un contratto con la Rai in preparazione? Se la trattativa avrà esito positivo, si saprà solo verso la fine dell’estate, periodo in cui Milly Carlucci solitamente annuncia tutti i partecipanti di Ballando con le stelle.