Attualità Puglia

Bagnino salva una bambina di 8 anni e una ragazza di 18 dall'annegamento: grande spavento a Margherita di Savoia

L'eroe è Sergio Del Buono, un ragazzo di 22 anni che sogna di lavorare nella Guardia Costiera; si è immolato a nuoto per evitare perdite di tempo.

Nunzio Alvaro19 Agosto 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tragedia sfiorata nella giornata di Lunedì 18 Agosto al Lido Aurora, a Margherita di Savoia, dove Sergio Del Buono, un bagnino 22enne di Trinitapoli, ha riportato a riva una bambina di 8 anni e una ragazza di 18 dopo averle notate in balìa del mare agitato.

Secondo le ultime ricostruzioni, il lido era in chiusura e per di più sventolava già da diverse ore la bandiera rossa, la quale indica appunto forti correnti e mare agitato. Le due giovani erano in mare in quel momento, e sono state inevitabilmente trascinate verso la boa bianca, dove hanno iniziato a presentare difficoltà nei movimenti.

Dopo l’imminente doppio fischio d’allarme dalla torretta, il bagnino si è immolato in mare col Rescue Can con l’obiettivo di guadagnare tempo. Tempo che si sarebbe perso con l’utilizzo del pattino: “Ho pensato solo a raggiungere il prima possibile le due ragazze” le parole di Del Buono.

Il bagnino è riuscito quindi ad agganciare le ragazze riportandole a riva tra gli applausi dei presenti: solo grande spavento per le due, salvate da un gesto ammirevole ma soprattutto imminente, poiché qualche minuto in più avrebbe forse significato un epilogo ben peggiore.

Tags
Nunzio Alvaro19 Agosto 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]