Bagnino salva una bambina di 8 anni e una ragazza di 18 dall'annegamento: grande spavento a Margherita di Savoia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tragedia sfiorata nella giornata di Lunedì 18 Agosto al Lido Aurora, a Margherita di Savoia, dove Sergio Del Buono, un bagnino 22enne di Trinitapoli, ha riportato a riva una bambina di 8 anni e una ragazza di 18 dopo averle notate in balìa del mare agitato.

Secondo le ultime ricostruzioni, il lido era in chiusura e per di più sventolava già da diverse ore la bandiera rossa, la quale indica appunto forti correnti e mare agitato. Le due giovani erano in mare in quel momento, e sono state inevitabilmente trascinate verso la boa bianca, dove hanno iniziato a presentare difficoltà nei movimenti.

Dopo l’imminente doppio fischio d’allarme dalla torretta, il bagnino si è immolato in mare col Rescue Can con l’obiettivo di guadagnare tempo. Tempo che si sarebbe perso con l’utilizzo del pattino: “Ho pensato solo a raggiungere il prima possibile le due ragazze” le parole di Del Buono.

Il bagnino è riuscito quindi ad agganciare le ragazze riportandole a riva tra gli applausi dei presenti: solo grande spavento per le due, salvate da un gesto ammirevole ma soprattutto imminente, poiché qualche minuto in più avrebbe forse significato un epilogo ben peggiore.