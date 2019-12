Babbo Natale in moto il 22 Dicembre a Manfredonia

A Manfredonia, questo natale è veramente speciale. in assenza della politica i cittadini, i commercianti e le associazioni si sono dati da fare per dimostrare a tutti che ce la possiamo fare. non poteva mancare anche l’associazione ” LA FENICE ” in collaborazione con il gruppo ” SCARBURATI SIPONTINI ” che per Domenica 22 Dicembre organizza la prima edizione del : ” BABBO NATALE IN MOTO ” Sfilata in moto e scooter per le vie della Città.

i centauri sipontini per l’occasione distribuiranno caramelle ai bimbi presenti sul tragitto.

L’Associazione LA FENICE e gli SCARBURATI SIPONTINI ringraziano il corpo di Polizia Municipale, l’Arma dei Carabinieri gli Organi Istituzionali del Comune di Manfredonia per la disponibilità data.