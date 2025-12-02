[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Avvisi pubblici e procedure selettive SanitaService – Asl Fg

Oggi Sanitaservice, a seguito del confronto con le Organizzazioni Sindacali e del successivo assenso da parte del Socio Unico, ha formalmente approvato i nuovi avvisi pubblici e indetto le relative procedure selettive.

Un passaggio significativo che si inserisce in un percorso di rafforzamento dell’organizzazione interna e di miglioramento dell’efficienza amministrativa. Un impegno concreto volto a rendere i processi più trasparenti, ordinati e tempestivi, con l’obiettivo di garantire servizi sempre più qualificati e rispondenti ai bisogni della comunità.

GLI AVVISI PUBBLICI APPROVATI:

avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 16 ausiliari/pulitori – categoria a – posizione a – contratto CCNL Sanita’ Privata per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate AIOP e ARIS (di cui n. 3 unità riservate ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1 della l. 68/99).

avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 9 soccorritori nel sistema di emergenza/urgenza – categoria b – posizione b – contratto Ccnl Sanita’ Privata per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate AIOP e ARIS.

avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 autisti di ambulanza nel sistema di emergenza/urgenza – categoria c – posizione c – contratto CCNL Sanita’ Privata per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate AIOP e ARIS.

Con queste procedure – dichiara Angelo Tomaro Amministratore Unico di Sanitaservice –puntiamo a rafforzare il personale, migliorare la qualità delle attività svolte e rendere l’intera struttura sempre più efficiente, moderna e vicina alle esigenze della cittadinanza. Investire sulle risorse umane – conclude Tomaro – significa investire sulla capacità dell’Azienda di garantire servizi migliori e più tempestivi, in sinergia con la programmazione di ASL Foggia.”

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A partire dal 3 dicembre 2025, le candidature potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale dedicato:

👉 https://sanitaservice.ilmiotest.it/

L’accesso sarà consentito previa registrazione e autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Una volta autenticato, l’utente potrà selezionare il profilo professionale di interesse e compilare il relativo format online.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12:59 dell’8 gennaio 2026.