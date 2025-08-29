[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Avvicendamenti e nomine nella Parrocchie di Manfredonia e della Diocesi

Carissimi,

vengo a condividere con voi alcune scelte, maturate nella preghiera e nel dialogo con i miei collaboratori e con le persone coinvolte, riguardanti la vita pastorale della nostra Chiesa diocesana.

Come di seguito indicati, vi comunico i nuovi incarichi pastorali affidati ad alcuni nostri sacerdoti e collaboratori laici.

Don Pasquale Pio Di FIORE – Parroco della Parrocchia Santa Maria Maggiore e Parroco della Parrocchia San Francesco d’Assisi in Ischitella, già costituite in Unità Pastorale (risiede nella Fraternità sacerdotale di Carpino); Don Luca SANTORO – Amministratore parrocchiale della Parrocchia San Carlo Borromeo in

Manfredonia (mantenendo il ruolo di Parroco a Mattinata e gli incarichi in Diocesi); Don Emanuele GRANATIERO – Amministratore parrocchiale Parrocchia Santa Maria delle Grazie in Vieste; Don Fabio VECCHI – Vicario parrocchiale a San Giovanni Rotondo nella Parrocchia della Trasfigurazione del Signore (rimanendo incaricato dell’Ufficio Diocesano per le pratiche matrimoniali); Don Luciano Pio VERGURA – Collaboratore parrocchiale nella Parrocchia Spirito Santo in Manfredonia (rimanendo Direttore diocesano Caritas); Padre Julián Esteban LONDOÑO YEPES (itca) – Collaboratore parrocchiale nella Parrocchia di San Giuseppe Artigiano in San Giovanni Rotondo; Don Celestino IERVOLINO – concesso un anno sabbatico fuori diocesi; Sem. Luca DE FABRITIS – VI anno presso la Parrocchia San Michele Arcangelo in Zapponeta.

Inoltre

Unificazione del Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile e l’Ufficio Diocesano della Pastorale delle Vocazioni in Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile e Vocazionale:

Coordinatore: Don Nicola Pio CASTRIOTTA,

Collaboratori: Don Giovanni TOTARO, Don Matteo TOTARO,Don Maurizio GUERRA

(con l’avvio dell’anno pastorale è auspicabile che le Vicarie di Vieste e San Giovanni Rotondo

indichino un sacerdote collaboratore). Incaricato del Servizio Diocesano per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa Cattolica: Responsabile Don Nicola IACOVONE, Ufficio diocesano per la Pastorale della Famiglia: Vice-direttore Don Pasquale Pio Di FIORE, Ufficio Diocesano per le Comunicazioni sociali e Redazione Voci e Volti: Prof.ssa Annamaria SALVEMINI, Referente per i Seminaristi: Don Gabriele GIORDANO.

COSTITUZIONE DI UNA FRATERNITA SACERDOTALE presso la canonica di Carpino nella Vicaria del Gargano Nord:

Don Nicola IACOVONE: Parroco di Carpino e Presidente dell’IDSC, Don Pasquale Pio Di FIORE: Parroco di Ischitella e Vice-direttore Pastorale Familiare, Don Michele ARTURO: Vicario parrocchiale di Carpino e Direttore Ufficio Catechistico diocesano.

Questi provvedimenti, che andranno in vigore dal 1° settembre prossimo, vissuti nello spirito della fede, non sono semplici avvicendamenti organizzativi, ma autentici momenti di grazia, nei quali ciascuno è chiamato a rinnovare il proprio “sì” al Signore e alla missione che Egli affida.

Ogni nuovo incarico è occasione per rimettere la propria vita nelle mani di Dio e lasciarsi condurre da lui sulle vie del Vangelo.

Con affetto e gratitudine ringrazio i sacerdoti che, con spirito di obbedienza e disponibilità, hanno accolto la chiamata a nuovi servizi pastorali, testimonianza concreta di dedizione al Signore e amore per la Chiesa.

Confidiamo che questi nuovi inizi porteranno frutti di comunione, di rinnovato slancio pastorale e di fedeltà al Vangelo.

Sui fedeli di tutte le Comunità della nostra amata Arcidiocesi invoco la benedizione del Signore: camminiamo insieme, costruiamo un dialogo fra tutti noi, favorendo l’ascolto fra laici e presbiteri, come il cammino sinodale ci chiede ormai da tempo, perché davvero il Vangelo, la persona di Gesù, attraverso di noi, possa illuminare il cammino di tante persone e, con la luce dello Spirito Santo, ci renda strumenti di pace, unità e amore nella nostra Chiesa.

+ Padre Franco Moscone

Arcivescovo